Il Tesseramento al Vespa Club “Antonino” prosegue a Fosdinovo

CARRARA – È iniziato ufficialmente il 16 gennaio scorso il Tesseramento al Vespa Club “Antonino” per l’anno corrente. Tesseramento ufficiale che dall’11 marzo, prosegue anche nella zona della Lunigiana più vicina a Carrara: coloro che vorranno diventare soci entrando a far parte del Club e delle proprie iniziative, possono rivolgersi, infatti, anche a Stefano e Fiorella presso il Bar “Il Mulino” sito in Via Gignola 2 a Fosdinovo sotto l’imponente Castello Malaspina. Questo punto si aggiunge a quello di Carrara sito in Via Vico Fiaschi 2 ad Avenza presso il Negozio di ricambi “Ellezeta”. Lo scorso anno ha visto il club motoristico apuano non in sella, ma attivo nella beneficenza: si ricorda infatti una campagna di donazione che ha portato i vespisti carraresi a donare materiale indispensabile per i Medici e gli Infermieri impegnati nell’emergenza extraospedaliera 118.

A questa si aggiunge una cospicua donazione rivolta ai militi della Pubblica Assistenza “Concordia” Fosdinovo, impegnati, ancora oggi, nei servizi sanitari dei pazienti Covid positivi di tutta la Provincia. Ed in questo 2021 il Vespa Club Carrara sente la vogia di ripartire: i Vespisti, sottoscrivendo la Tessera 2021, avranno diritto ai gadgets ufficiali, alle agevolazioni per la propria Vespa ed alla possibilità di partecipare a tutti gli eventi sia locali che del World Vespa Club; eventi che, se in programma, il V.C. Carrara si farà promotore nel caso in cui la situazione pandemica sarà lasciata alle spalle.L’ Associazione Vespa Club “Antonino” Carrara dei Marmi, nasce nel 2007 per volontà di 5 soci fondatori e subito si affilia al Vespa Club d’Italia. Come settore di attività prevalente, ha quello sportivo-ricreativo, e fin dall’inizio, prende parte a diversi raduni su suolo nazionale con lo scopo appunto di promuovere il mito della vespa.Testimonianza dell’intensa attività, sono i numerosi riconoscimenti ottenuti in ricorrenza dei raduni, a sancire la presenza di questo neo-club nel panorama nazionale.