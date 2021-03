SWG intervista i carraresi sui servizi di Nausicaa

CARRARA – Nausicaa Spa sta effettuando in questo periodo un’indagine sulla qualità dei propri servizi. A seguito di selezione, ha affidato il compito all’azienda SWG, società collocata a livello nazionale ed esperta nelle customer satisfaction. Un campione dei cittadini verrà quindi contattato dall’azienda incaricata, per una breve intervista in merito alle varie attività svolte da Nausicaa. Ringraziamo gli utenti per la cortese collaborazione.