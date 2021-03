«Quarantena all’asilo per mio figlio? Dopo un anno ancora ridotti così». Il paradosso del nido “Il Girotondo”

MARINA DI CARRARA – Può definirsi un “paradosso da tracciamento” quello che si è verificato all’asilo nido “Il girotondo” di Marina di Carrara, chiuso quattro giorni fa per un caso di sospetta positività alla variante inglese del Covid-19 (ne avevamo parlato QUI). A denunciarlo è una delle mamme dei bambini dopo aver ricevuto la comunicazione che il figlio, scaduto un periodo di quarantena di soli 4 giorni, deve recarsi a fare il tampone. Ma procediamo per gradi.

“Il bimbo risultato positivo al covid – racconta la donna – è stato a scuola per l’ultima volta il 23 febbraio. Noi mamme siamo state contattate giovedì 4 marzo intorno all’ora di pranzo per andare a prendere velocemente i nostri bimbi, in quanto la scuola sarebbe stata chiusa per sospetta variante inglese. Da lì il nulla. L’ufficio igiene non si è degnato di niente. Solo questa mattina siamo venute a sapere che le quarantene erano già state notificate. Quindi abbiamo iniziato a chiamare i pediatri, i quali ci informavano che le quarantene sarebbero finite a chi oggi, a chi domani. La mia pediatra, nello specifico, non ha visto nulla, perché si presumeva che il bimbo non fosse interessato in quanto assente nel periodo dal 19 al 28 febbraio. Appena buttato giù il telefono, ho ricevuto una telefonata dall’ufficio igiene, alle 11.30, che mi chiedeva di portare il bimbo alle 12.50 a fare il tampone ad Avenza, in quanto la sua quarantena era finita il 4 marzo. Giorno di chiusura del nido”.

“Adesso, io vorrei dire – si sfoga ancora la donna – dopo un anno siamo ancora ridotti così? Mio figlio ha fatto la quarantena all’asilo praticamente? Adesso c’è da augurarsi che i tamponi dei bimbi vengano tutti negativi, perché altrimenti si rientra in un circolo vizioso. Oltretutto, ci tengo a precisare che il bimbo risultato positivo fa parte di un’altra sezione, dove in teoria gli ingressi sono contingentati, le tate diverse, e nessuna area in comune. Evidentemente, non è proprio così come dicono”.