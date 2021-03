«Ora basta: la Regione metta i soldi per attivare il centro vaccinale a Carrarafiere»

CARRARA – “Ora basta: vogliamo che la regione metta i soldi per attivare il centro vaccinale alla Imm”. Non le manda a dire il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Carrara, furioso per i tentennamenti della Regione sull’apertura del centro di vaccinazioni nei padiglioni di Imm-Carrarafiere. “Per procedere velocemente con le vaccinazioni, occorre un centro di vaccinazione che abbia ampi spazi e Carrarafiere è il luogo più adatto. Non esistono, infatti, in Provincia altri immobili capaci di svolgere tale funzione: ed anche l’Asl ha confermato tale circostanza. Per questo motivo chiediamo al Presidente della Regione Giani di mettere al più presto le risorse”.

“I cittadini hanno già subito il rallentamento della consegna dei vaccini – insiste la presidente della Commissione Sanità Elisa Serponi – dovuta ai ritardi della distribuzione da parte dei produttori; sarebbe ingiusto fare subire loro ulteriori ritardi, dovuti ad inerzie o a scelte sbagliate. Da questa pandemia si esce unicamente attraverso una massiccia campagna vaccinale, e non possiamo ritardare le tempistiche nel somministrare le dosi”.