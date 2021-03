AVENZA – “Serve rispetto! Il ponte di via Menconi, ad Avenza, è stato chiuso senza alcuna comunicazione”. Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli D’Italia, interviene dopo le segnalazioni giunte da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Carrara, e Cesare Micheloni, responsabile elettorale del coordinamento di Fdi. “Senza preavviso e senza alcun tipo di comunicazione – afferma Fantozzi – stamani è stata interdetta la circolazione sul ponte di via Gino Menconi ad Avenza. I lavori al ponte, appaltati dalla Regione, si stanno protraendo da svariati mesi e hanno comportato la chiusura della strada, una delle principali arterie di Avenza di Carrara. Nessuna comunicazione e nessun cartello informativo, per una chiusura che durerà almeno 15 giorni. Serve rispetto per commercianti e residenti già molto provati”.

“Sbagliati i modi e sbagliati i tempi, visto che tale chiusura arriva a ridosso di Pasqua e rappresenta un altro colpo ferale per l’economia del territorio – prosegue il consigliere -. I commercianti della zona non hanno ricevuto alcun ristoro, né dal Comune di Carrara e né dalla Regione. Si poteva, magari, differire tale chiusura preservando le festività pasquali. A subire sono sempre cittadini e attività economiche”.