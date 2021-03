Adoc Toscana Nord partecipa alla raccolta fondi contro la sclerosi multipla

MASSA-CARRARA – L’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla Massa-Carrara) ringrazia Adoc Toscana Nord (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori) per la donazione effettuata attraverso l’acquisto di piante aromatiche in occasione dell’appuntamento annuale raccolta fondi, funzionale alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. “La scelta della data dell’8 marzo – sottolineano dall’Asim – dimostra grande sensibilità e apprezzamento per il nostro impegno contro la malattia del sistema nervoso centrale, progressivamente invalidante, che colpisce sono soprattutto giovani dai 20 a 30 anni. Il gesto di Adoc Toscana Nord, già di per sé nobile, assume ulteriore valore poiché l’Associazione, a sua volta, ha donato e distribuito le piantine alle donne presenti al Centro di Oncologia Medica-Polo specialistico Monterosso di Carrara”.

“Aism Massa-Carrara – concludono dall’associazione – nella figura del presidente Enrico Caruso e Adoc Toscana Nord, nella figura del presidente Mauro Bartolini auspicano che queste piantine possano “insaporire” la vita delle persone, per un loro futuro migliore”.