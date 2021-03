Nasce la nuova Pro Loco Fossola-Moneta a Carrara

CARRARA – «Siamo lieti di comunicare che è stata costituita la Pro Loco Fossola-Moneta fondata da Ilenia Castello (Vice Presidente), Anna Simi, Dino Giuliani, Martino Bedini (Consiglieri), Danilo Barbieri (Tesoriere), Francesco Binelli (Segretario) e Gian Luigi Fondi che è stato eletto Presidente. Questa nuova associazione punta alla promozione e tutela del territorio, nonché alla conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali di Fossola e del Borgo di Moneta. Tra gli scopi dell’Associazione vi è quello di favorire lo sviluppo sociale, culturale e turistico di questo angolo del Comune di Carrara, migliorandone la qualità della vita sia dei residenti che dei turisti, ritrovare e riproporre antiche tradizioni del territorio». Questo il comunicato con cui viene dato l’annuncio della nascita di una nuova Pro Loco per Fossole e Moneta

«Nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, che all’inizio porrà certamente dei limiti, non vi è alcuna intenzione di lasciarsi scoraggiare e saremo pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno a breve termine. Vi sono già molte idee in cantiere che nel tempo si cercheranno di sviluppare e attuare con l’aiuto di tutti coloro che si vorranno associare e diventare volontari operativi. Sicuramente auspichiamo di trovare sostegno e collaborazione anche nella altre realtà associative che troveranno interesse nei nostri progetti. Il quartiere, ma come ci piace definirlo il Borgo di Fossola Moneta, porta con se una ricchezza di storia, cultura e tradizioni che non potevamo lasciare andare, ma sicuramente sarà fantastico riscoprirlo anche come punto di aggregazione sociale. Tra i progetti di questa Pro Loco, a puro titolo esemplificativo, c’è quello di rilanciare la fiera di San Giovanni e la festività di San Isidoro, organizzare un mercato biologico settimanale, collaborare a vari livelli nell’ ottica di un miglioramento del decoro e dell’ ambiente, gli altri progetti saranno presentati prossimamente».

«Invitiamo nuovamente tutti coloro interessati a sostenerci ed a collaborare, a contattarci all’indirizzo e-mail prolocofossolamoneta@gmail.com oppure tramite la pagina Facebook Pro Loco Fossola-Moneta. Speriamo nel più breve tempo possibile di avere anche una sede in cui ricevere. Per questo chiediamo anche la collaborazione del Comune di Carrara e di tutti gli Enti territoriali»