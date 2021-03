Messa in sicurezza strade, progettazione affidata per le Sp 4 di Antona e 5 Bassa Tambura

MASSA – Parte la progettazione per una serie di interventi di messa in sicurezza sulle Sp 4 di Antona e Sp 5 Bassa Tambura, nel comune di Massa: si è infatti conclusa la procedura sulla piattaforma Start della Regione Toscana con la quale il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha affidato il servizio allo Studio Skyline Project Engineering SRL di Castelnuovo Magra per un importo di 27 mila euro circa.

Per i diversi interventi previsti, che riguardano alcuni movimenti franosi sulle due strade provinciali, sono già disponibili i finanziamenti: infatti nel piano triennale degli investimenti 2021-2023, approvato dal Consiglio Provinciale nella sessione di bilancio ad inizio febbraio 2021, sono stati stanziati 1 milione 136 mila euro, sulla base del programma quinquennale 2019-2023 di interventi sulla viabilità della Provincia di Massa-Carrara autorizzato la Ministero delle infrastrutture nel 2019.