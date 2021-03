Fivizzano, interruzione viabilità sulla Sp 10 per Equi

FIVIZZANO – La circolazione veicolare lungo la Sp 10 dir/b per Equi, nel comune di Fivizzano, viene interrotta all’altezza del km 0,400 nei giorni 10 e 11 marzo 2021. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di ripristino stradale. L’interruzione resta in vigore, comunque, fino al termine dei lavori.