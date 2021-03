Entrano nel vivo i lavori alla ‘Giromini’. Stop alle attività della biblioteca di Marina, potenziata Avenza

MARINA DI CARRARA – Entrano nel vivo i lavori alla scuola primaria Giromini di Marina di Carrara: l’esecuzione in sicurezza delle opere impone la chiusura a partire da giovedì 11 marzo della sede della biblioteca civica di Marina di Carrara. Per attenuare i disagi, la biblioteca di Avenza resterà aperta tutte le mattine, da lunedì a sabato. Alla vigilia della demolizione del corpo B (quello più recente) della primaria Giromini, questa settimana inizierà l’intervento finalizzato a svincolare la struttura della scuola da quella della biblioteca e a inserire il giunto sismico necessario alla messa a norma dell’edificio.

I lavori sulla scuola Giromini sono iniziati ufficialmente a fine novembre 2020 e prevedono un intervento da 3.050.000 euro, per una durata di 18 mesi. Sull’intero edificio, verranno eseguiti l’adeguamento sismico e antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche: al posto dell’attuale corpo B verrà realizzato un edificio “a consumo zero” (N-ZEB: Near Zero Energy Building) e contestualmente verrà ristrutturata la parte storica che ha un forte valore identitario per la città.

Le opere necessarie a svincolare la struttura della scuola dalla biblioteca, richiederanno circa due mesi di tempo e comporteranno la temporanea indisponibilità della biblioteca: contestualmente verrà eseguita la messa a norma dell’impianto elettrico, attraverso la rimozione del cavo di alimentazione della biblioteca – che oggi attraversa una porzione della scuola – e l’installazione di un nuovo cavo sul lato monti della struttura. Per consentire l’esecuzione in sicurezza di queste lavorazioni, che non sono in alcun modo compatibili con la presenza di utenti o dipendenti negli spazi della biblioteca, a partire da giovedì 11 marzo e fino alla conclusione dei lavori verranno sospese tutte le attività, ovvero i servizi di prestito e l’accesso alla sala studio.

«I lavori della Giromini entrano nel vivo: come ho già avuto modo di dire si tratta del più grande investimento nella storia recente delle opere pubbliche che ci permetterà non solo di restituire alla città una scuola storica ma anche di far studiare i nostri bambini in una struttura sicura, bella e a impatto zero. I sacrifici che hanno fatto in questi anni i piccoli studenti e le loro famiglie, e anche i disagi di questo periodo di “cantiere” saranno presto ricompensati» ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi.

«Sappiamo che in questo periodo gli utenti delle biblioteche sono sacrificati e vivono grandi disagi, per le limitazioni imposte dalla pandemia e per la conseguente necessità del nostro Comune di dirottare parte del personale alla gestione dell’emergenza alimentare a supporto del Settore Sociale. Per tentare di compensare le ulteriori criticità innescate dai lavori sulla Giromini, abbiamo quindi rafforzato il servizio di Avenza, provando così ad andare incontro agli utenti» ha aggiunto l’assessore alla Cultura Federica Forti.

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla normativa anti-covid per la zona arancione, l’amministrazione ha quindi esteso gli orari di apertura della biblioteca civica di Avenza che sarà aperta tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle 13:30. I servizi bibliotecari saranno disponibili su prenotazione (tel. 0585-53236 mail biblioavenza@comune.carrara.ms.it). Sempre nel rispetto delle prescrizioni di contrasto alla pandemia, l’ala est della Biblioteca “Lodovici” in piazza Gramsci è fruibile, da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30, ovviamente su prenotazione. La consultazione di periodici e quotidiani storici e volumi di storia locale, conservati nell’ala ovest e non disponibili al prestito, è possibile su appuntamento. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0585/641370, oppure scrivere una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it