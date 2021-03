Partaccia e Ricortola, via ai lavori anti-allagamento. Attenzione ai divieti di transito

MARINA DI MASSA – Partirà da lunedì 8 marzo l’opera sul secondo tratto del fosso Calatella lato mare, contestualmente all’intervento di adeguamento idraulico del torrente Ricortola per mettere in sicurezza le zone di Ricortola, Bondano, Casone e Partaccia. Un’opera fondamentale come sottolinea il sindaco Francesco Persiani: “Quello sul Calatella è un intervento molto atteso dal nostro territorio e, in particolare, dai residenti di tutta quella zona che per anni sono stati costretti a vivere con problematiche di allagamenti di terreni e case e con la paura di nuove alluvioni, dopo quella del 2012”.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, il ponte sul Ricortola sarà interdetto a tutti i veicoli e sarà vietato il transito in via delle Pinete, tra via Ricortola e via del Casone. L’intervento sul fosso Calatella consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato che passerà parallelo al torrente Ricortola e porterà le acque in mare. La chiusura della strada si rende necessaria per consentire l’inserimento di uno scatolato che consenta il passaggio delle acque.

Venerdì mattina, 5 marzo, l’amministrazione comunale, nelle persone degli assessori al Sociale Amelia Zanti e ai Lavori Pubblici Marco Guidi e l’ingegnere Fernando Della Pina, si è recata presso il cantiere. “Abbiamo effettuato un sopralluogo così da superare le ultime criticità e le eventuali interferenze dell’opera con la struttura dell’Ippomare dove, tra le varie attività, viene svolta anche quella importante di ippoterapia per persone con disabilità – spiega l’assessore Guidi – questi lavori di adeguamento miglioreranno il deflusso delle acque del fosso andando finalmente a risolvere i problemi che il corso d’acqua ha creato negli anni”.