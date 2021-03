Asmiu: da mercoledì ritiro sacchi per Ronchi-Poveromo e zona Viale a Mare

MASSA – Asmiu comunica che da mercoledì 10 marzo partirà la rifornitura gratuita di sacchi per l’anno 2021 all’Infopoint di Villa Cuturi per le utenze domestiche di Ronchi e Poveromo (zona C) e Poveromo e Zona Viale a Mare (zona Vam). La distribuzione sarà fatta dal 10 marzo 2021 fino al 20 marzo (da lunedì a sabato), in orario 9:30 – 15:30, presso Villa Cuturi in Viale Vespucci. Il ritiro deve essere fatto dall’intestatario Tari o in alternativa da un delegato purché porti con se il numero del Codice Soggetto Tari. Gli utenti dovranno presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

La zona C comprende le seguenti strade:

via Acqua del Campaccio

via degli Agaggi

via degli Olmi

via degli Ontani di Levante

via degli Ontani di Ponente

via dei Canneti

via dei Cerri

via dei Fichi

via dei Fortini

via dei Lecci

via dei Loghi

via dei Mignani

via dei Peri di Levante

via dei Peri di Ponente

via dei Pioppi

via dei Pomi

via Fescione (dal mare fino all’autostrada)

via Ceccardo Ceccardi di Roccatagliata

piazza Calamandrei

via del Mare

via del Fossetto

via del Sale

via delle Macchie

via delle Magnolie

via delle Foglie

via delle Vigne

via Fosso Nuovo

via Gaetano Donizetti

via Giuseppe Pietri

via Giuseppe Verdi

via Intercomunale

via Livorno

via Lucca

via Lungomare di Levante (tra v.le della Repubblica e via Intercomunale)

via Magra

via Giovanni Marradi

via Ombrone

via Ombrosa

via Pistoia

via Poveromo

via Pozzuoli

via Ronchi

viale della Repubblica (dal mare fino all’autostrada)

via San Domenichino

via San Ginese

via Santa Caterina

via Santa Teresa

via Siena

via Stefanino

via Stradella

via Vincenzo Bellini

via Volpina

via Zanetta

La zona Vam, ossia le utenze domestiche del Viale a Mare che iniziarono la raccolta porta a porta a giugno 2020, comprende le seguenti strade: