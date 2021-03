Lavori sul torrente Ricortola: circolazione limitata su via delle Pinete

MASSA – Il Comune di Massa ha emanato un provvedimento di limitazione della circolazione stradale su via delle Pinete dall’8 al 31 marzo, necessario al fine di consentire lo svolgimento di lavori per l’adeguamento idraulico del Torrente Ricortola. Il divieto di transito riguarderà il tratto stradale compreso tra Via Ricortola e Via del Casone.

Da Palazzo Civico precisano che “il transito sul Ponte Ricortola rimane interdetto a tutti i veicoli, in quanto le lavorazioni di scavo avranno luogo sul versante di ponente dello stesso con interessamento di tutta la sede stradale”. Il servizio Traffico-Polizia Municipale del Comune ha concordato coi rappresentanti dell’istituto alberghiero Minuto e di Ctt Nord (trasporto pubblico locale) di individuare un unico punto per la fermata dei mezzi pubblici a servizio dei frequentatori della scuola, che sarà sull’intersezione tra via F.S.Francesco e via delle Pinete.