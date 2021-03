Lavori all’acquedotto, sospensione idrica a Pontremoli e Cinquale

MASSA-CARRARA – Altra settimana di lavori all’acquedotto per gli operai di Gaia spa. Il gestore idrico comunica che sono in programma due sospensioni idriche: una martedì 9 marzo in località Cinquale (Montignoso), dalle 8:30 alle 13, che riguarderà le seguenti strade: via Foce Morta, via della Croce, via dei Cipressi (utenti interessati previsti: n. 481); l’altra mercoledì 10 marzo a Pontremoli, dalle 8 alle 13, in via Pineta e zone limitrofe (interessati circa 47 utenti).

Nella fascia oraria indicata e comunque sino al termine dei lavori si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.