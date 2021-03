Lavori all’acquedotto, martedì 9 sospensione idrica ad Antona

MASSA – Martedì 9 marzo saranno effettuati dei lavori all’acquedotto comunale di Massa, nella zona di Antona, con la conseguente sospensione dell’erogazione dell’acqua in via Santissima Annunziata, piazza San Rocco, via di Mezzo, via Santa Maria, via San Gemignano, via dei Castagni e via Comoldino.

Al ripristino del servizio potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.