MASSA – «Su sollecitazione di molti residenti di via Castagnola di sotto ho verificato di persona le pessime condizioni del manto stradale che mi erano state segnalate». Inizia così il testo dell’interpellanza del consigliere comunale del Pd a Massa Stefano Alberti, riguardante un intervento di asfaltatura in via Castagnola di sotto.

«La strada si presenta infatti “bucherellata” ed in evidente stato di degrado in tutto il suo tracciato, con grosse buche che minano la sicurezza stradale, soprattutto in caso di pioggia; – prosegue Alberti – ciò comporta un quotidiano disagio e in alcuni casi un vero e proprio pericolo per la circolazione di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e automobili».

Foto 2 di 2



Il consigliere dem interpella l’amministrazione per sapere se: «l’amministrazione Comunale intenda: eseguire i lavori di rifacimento dell’asfalto per rimuovere i pericoli sopradescritti».