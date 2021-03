Dal 15 marzo Turgliano chiuso ogni lunedì per organizzazione attività

CARRARA – Ogni lunedì a partire dal 15 marzo compreso il cimitero di Turgliano rimarrà chiuso al pubblico. I trasporti funerari, le cremazioni e l’accesso agli uffici cimiteriali saranno comunque garantititi e il personale sarà a disposizione dei cittadini.

La chiusura del lunedì serve ad agevolare la pianificazione di alcuni operazioni che, con la presenza dei visitatori, risultano più difficoltose: per questo su richiesta di Nausicaa Spa, che ha in gestione i servizi cimiteriali, è stato individuato un giorno in cui concentrare queste attività. Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha quindi recepito la richiesta dell’azienda attraverso un’ordinanza: la giornata del lunedì sarà riservata a tutti quei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno maggior impatto sulla presenza dei visitatori e che possono essere eseguiti in modo più agevole e sicuro senza interferenze, in modo da salvaguardare al massimo lavoratori e cittadini. Anche le operazioni di esumazione, estumulazione, raccolta resti e utilizzo dispersorio verranno concentrate nella giornata di chiusura, in un contesto più discreto, alla sola presenza dei familiari e con evidenti benefici nella calendarizzazione di queste delicate attività.