Un anno fa all’Ospedale di Pontremoli il primo ricovero da Coronavirus a Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Esattamente un anno fa l’azienda Usl Toscana nord ovest comunicava la chiusura del Pronto Soccorso di Pontremoli per il primo ricovero da Coronavirus in provincia di Massa-Carrara. Il paziente in questione, infatti, prima di essere ricoverato in medicina, si era recato in pronto soccorso dopo aver manifestato i sintomi del virus ed aveva avuto contatti con diversi soggetti. L’uomo era stato quindi sottoposto al test ed era risultato positivo. L’unità di crisi aziendale, pertanto, aveva sospeso l’attività dei due reparti, pronto soccorso e medicina, per la giornata successiva all’arrivo del paziente (mercoledì 4 marzo), in modo da effettuare la sanificazione ed attivare le quarantene del caso.

Non era lui però il “paziente uno” nella provincia apuana. Quattro giorni prima, infatti, l’azienda sanitaria segnalava due casi di positività al virus, entrambi in attesa di validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità: un musicista settantenne di Albiano Magra, che si era recato per un concerto nell’allora “zona rossa” Codogno e che al rientro in Toscana si era messo in autoisolamento domiciliare, ed una donna di 65 anni di Codogno, giunta nella sua seconda casa a Carrara e risultata poi positiva al tampone.

Da questi tre pazienti iniziali si è giunti ai 9.9912 di oggi, un dato che mette ancor più in evidenza l’esponenzialità della diffusione del virus, seppur contenuta dagli incessanti provvedimenti restrittivi dell’ultimo anno.