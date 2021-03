Niente più pagamenti allo sportello, il Comune di Massa passa al digitale. Ecco tutte le novità

MASSA – Sempre più digitale il comune di Massa, fra i primi in Italia ad aver portato interamente online alcuni servizi e attivato sistemi di pagamento smart accessibili dai dispositivi mobili attraverso l’app ‘Io’ e la piattaforma PagoPa. Stamani, in videoconferenza stampa, il sindaco Francesco Persiani, il vicesindaco Andrea Cella per le deleghe alla Semplificazione e alla Trasparenza amministrativa e l’assessore all’Innovazione tecnologica Paolo Balloni, hanno spiegato i primi passaggi di questa transizione tecnologica. In linea con quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica 2020-2023 sui pagamenti in forma elettronica verso la pubblica amministrazione, Massa è fra i primi comuni italiani ad aver già attivato l’app “Io” che oltre ai pagamenti consente di svolgere digitalmente una serie di altri adempimenti come pagamento di tasse, bolli auto e rate della mensa scolastica. Il sistema inoltre è integrato con PagoPa, la piattaforma per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione cui è possibile accedere anche dall’home page del sito comunale

Da metà mese i pagamenti cartacei agli sportelli non saranno più ammessi ma si potranno effettuare attraverso i canali (online e fisici) di banche e di altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP) ovvero direttamente e senza commissioni dal sito dell’Ente con PagoPa.

Per il sindaco Persiani il Comune di Massa ha raccolto la sfida per la digitalizzazione che porterà notevoli vantaggi alla popolazione in termini di trasparenza, accesso all’ informazione e semplificazione dei processi amministrativi . L’assessore Balloni ha ricordato che la transizione digitale permetterà di implementare e offrire sempre nuovi e maggiori servizi ai cittadini come è già successo con le due app per il pagamento dei parcheggi in città. Il vicesindaco Cella ha sottolineato che il comune di Massa si è aggiudicato un finanziamento da 12.800 euro per la transizione digitale di alcuni servizi entro il 2021

Ricapitolando, sono già pagabili digitalmente i seguenti servizi: trasporto scolastico, mensa, abbonamento Ztl, diritti segreteria e certificati anagrafici, diritti rilascio Carta identità elettronica, diritti Suap e pagamenti spontanei ed attesi relativi a servizi inerenti la municipale.

Fra i servizi digitali erogati quelli a domanda individuale di iscrizione ai nidi, al trasporto scolastico, alla mensa oltre quelli che consentono di richiedere certificati anagrafici per qualunque componete del proprio nucleo famigliare, di consultare la propria situazione anagrafica e quella della famiglia di appartenenza e i Servizi tributari per la verifica della propria situazione tributaria e dello stato dei pagamenti effettuati.

L’obiettivo che si vuole raggiungere è garantire ai cittadini l’accesso agli sportelli di palazzo civico comodamente seduti nella poltrona di casa o dalla scrivania del proprio ufficio.