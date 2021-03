MASSA-CARRARA – Via alla fase sperimentale dello studio “Hope”, un importante passo in avanti nella lotta contro i tumori femminili. Partita nel 2013 e coordinata dall’Ospedale Apuane, la ricerca ha ottenuto un grande successo internazionale, europeo e non solo. Tutto grazie a una intuizione sul trattamento delle pazienti colpite da lesioni pre-tumorali al collo dell’utero: quella di utilizzare il vaccino subito dopo l’operazione chirurgica per andare a ridurre il rischio di recidiva, che si manifesta oggi con una probabilità del 10%. A fare luce sui risultati degli ultimi 8 anni di studio e sulla fase imminente di sperimentazione ci ha pensato, questa mattina in conferenza stampa al Centro Direzionale Asl Toscana nord ovest, a Carrara, il dottor Alessandro Ghelardi, ginecologo del Noa e membro del panel di esperti del comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. Tra i presenti, anche Roberto Marrai, direttore dell’unità operativa ostetricia e ginecologia del Noa, Alessandro Cosimi, responsabile dello screening aziendale, Cristina Nicolai, responsabile dello screening per l’ambito di Massa-Carrara, e Maria Pia Muttini del dipartimento oncologico dell’ambito apuano.

“In Italia – ha spiegato Ghelardi – le infezioni da Hpv sono assai diffuse nonostante esista il vaccino. Ne registriamo circa 3mila casi all’anno e, purtroppo, è una malattia che può portare ad una serie di lesioni pretumorali che ci costringono ad operare in Italia tra le 35 e le 50 mila volte l’anno. L’operazione chirurgica serve a prevenire che la patologia si evolva in cancro del collo dell’utero ma purtroppo, anche quando si opera in modo corretto, rimane un rischio di recidiva del 10%”.

Ed è proprio l’obiettivo di andare a ridurre questa probabilità che ha spinto Ghelardi e il suo team a cercare un nuovo approccio. “Un’idea che ci è venuta semplicemente sperimentando – ha raccontato il medico – prendendo spunto anche da articoli usciti verso fine 2003 nei quali sembrava che il vaccino potesse dare un impulso diverso al sistema immunitario. Poi uno studio del 2009 affermò che anche pazienti già entrate in contatto con l’Hpv potevano vaccinarsi. Così siamo giunti al risultato che vaccinando le pazienti dopo il trattamento chirurgico il rischio di recidiva si riduce addirittura dell’80%”.

La fase sperimentale durerà almeno un paio d’anni e sarà sostenuta dall’azienda produttrice del vaccino, che lo offrirà gratuitamente per lo studio. Alle pazienti, dunque, non sarà richiesto in alcun modo di contribuire economicamente.

“È bene precisare – ha chiarito poi il componente del comitato tecnico scientifico dell’Iss – che il target primario per la vaccinazione rimangono le ragazzine over 11. Purtroppo in Italia ed anche nella provincia di Massa-Carrara, il tasso di adesione al vaccino rimane molto basso. Una famiglia su 2, infatti, non si presenta. Un dato allarmante, perché se si vaccinasse almeno il 90% delle giovani avremmo un’immunità di gregge”.

Le patologie Hpv correlate, anche a Massa-Carrara, sono più diffuse di quanto si pensi. “Operiamo circa 250 donne l’anno in provincia – ha spiegato Ghelardi – se poi includiamo anche i trattamenti ambulatoriali, allora le prestazioni diventano moltissime, nell’ordine delle migliaia. Tra le pazienti che trattiamo, alcune arrivano tramite screening, altre spontaneamente, inviate magari da ginecologo o spinte dall’esigenza di fare un test. Accogliamo anche tante pazienti anche da altre regioni o da province vicine”.

Il responsabile dello screening dell’Asl Toscana nord ovest Alessandro Cosimi ha poi sottolineato la capacità delle Asl di produrre volumi di lavoro in grado di dare una spinta verso la crescita culturale e di produrre benefici per i cittadini. “In più – ha aggiunto – oggi siamo possiamo fare qualcosa che in passato era impensabile, e cioè pensare di mettere insieme l’osservatorio vaccinale con i nostri dati, costruendo un database che ci permetta di guidare questa situazione”.

Sul fronte screening, la dottoressa Cristina Nicolai, responsabile per l’ambito di Massa-Carrara, ha spiegato come la campagna per lo screening dell’Hpv abbia portato a una buona percentuale di adesioni. “Questo nonostante – ha precisato la dottoressa – l’intervallo di 5 anni tra un test e l’altro abbia suscitato perplessità in alcune donne, abituate al Pap test”.

“Si tratta di un risultato importante – ha commentato a proposito dello studio la dottoressa Maria Pia Muttini del dipartimento oncologico dell’ambito apuano -, che può portare a ridurre anche il tipo di controlli a cui le donne vengono sottoposte. Posso garantire che la vita è completamente stravolta da questo tipo di cure, quindi ben venga l’opportunità di dare la prospettiva alle donne di non arrivare a riammalarsi in una percentuale estremamente elevata”.

L’unità operativa ostetricia e ginecologia del Noa, nonostante l’emergenza pandemica, non ha mai smesso di garantire tutte le prestazioni necessarie a prevenire e curare i tumori della sfera genitale femminile. Sul punto ha insistito il direttore dell’unità Roberto Marrai: “Non ci è mai stato un giorno dall’inizio dell’epidemia in cui una prestazione sia stata rimandata. Abbiamo svolto un grande lavoro, a dimostrazione di come professionisti come il dottor Ghelardi, messi nelle condizioni giuste, anche in un’azienda come la nostra possono trovare spazio, tempo e risorse per queste attività”.

Lo studio Hope non è l’unica attività di ricerca e sperimentazione attualmente in atto nell’unità operativa ostetricia e ginecologia. “Partecipiamo anche allo studio Itoss dell’Istituto Superiore di Sanità – ha riferito Marrai – che analizza l’impatto del covid sulle gravidanze. E stiamo collaborando anche a studi su cardiopatie e gravidanza in collaborazione con l’ospedale del Cuore. Insomma, in questa azienda si possono fare esperienze importantissime, con ricadute dirette su tutta la popolazione”.