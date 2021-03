Filiera Corta: dal peschereccio alla tavola, a Massa torna il pesce a miglio zero

MASSA – In Largo Matteotti, a Massa, arriva da mercoledì 3 marzo il pesce a miglio zero della cooperativa viareggina “Le Furiose”. Il pesce fresco dei nostri mari, appena catturato, torna nel paniere settimanale del mercato di Campagna Amica di Coldiretti in programma tutti i mercoledì mattina nel centro storico di Massa (dalle 8.00 alle 12.00). Insieme al pesce ci saranno, come ogni settimana, ortaggi e frutta di stagione, miele, olio e vino, confetture ed altri prodotti della tradizione contadina ed agroalimentare locale.

Con Le Furiose il pesce arriva sulle tavole senza percorrere tanti chilometri anzi, in questo caso, tante miglia. Coldiretti si è proposta, grazie al progetto “Pesca Amica” nell’ambito dei mercati di Campagna Amica, di promuovere e stimolare l’impresa ittica a filiera corta, facendo diventare proprio i pescatori portavoce diretti del valore aggiunto del pesce italiano nei confronti dei consumatori, sia per quanto concerne la qualità del pescato sia per la sostenibilità delle produzioni.

La pesca a miglio zero, venendo effettuata prevalentemente da piccoli pescherecci, di cui la maggior parte a conduzione familiare, ha un’attenzione e un rispetto maggiore per il mare, ne sostiene il naturale ripopolamento e riduce le emissioni di CO2, non comportando lunghi trasporti. Ecco perché la pesca a miglio zero risulta essere più sostenibile, oltre al fatto che garantisce sempre la presenza di pesce fresco sui banchi. Per informazioni www.massacarrara.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook.