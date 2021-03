Postura e udito, tre visite gratuite nelle farmacie di Nausicaa

CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà mercoledì 3 marzo alla farmacia del Cavatore di Carrara dalle 15.30 alle 18.30. L’iniziativa sarà dedicata alla posturologia e ai disturbi dell’equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l’appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test.

La posturologia aiuta nella cura di disturbi e patologie quali: ernia del disco, schiacciamento delle vertebre, lombalgia, dorsalgia, cervicalgia, cefalee, maleocclusioni, scoliosi, artrosi, alterazioni posturali della colonna vertebrale. Per prenotare la visita gratuita è necessario telefonare al numero 0585 70050 o recandosi direttamente in farmacia. Lo stesso evento sarà replicato venerdì 5 marzo dalle ore 16 alle 18.30 alla farmacia “La Prada” di Avenza (telefono per prenotare: 0585 53161).

Sempre venerdì 5 marzo si svolgerà un’altra iniziativa gratuita alla farmacia “La Perla” di Bonascola: dalle 8.30 alle 12 si svolgeranno i controlli dell’udito. I cittadini, giovani e meno giovani, interessati potranno controllare gratuitamente lo stato di salute del proprio apparato uditivo, attraverso un avanzato controllo del condotto uditivo e il test delle capacità uditive, e sulle eventuali consulenze professionali legate al trattamento dei suoi disturbi. Sarà inoltre garantita una consulenza su come migliorare la propria condizione relativa a eventuali compromissioni dell’udito. Prenotazioni al numero 0585 841113 o recandosi direttamente in farmacia.