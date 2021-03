«Bollette Gaia, veri e propri salassi per le famiglie. Il Comune di Carrara approfondisca»

MASSA-CARRARA – Soddisfatta la Fenapi di Massa-Carrara per il concreto sostegno dell’amministrazione comunale di Carrara alle persone e famiglie in difficoltà prevedendo ulteriori risorse per la spesa alimentare. Al contempo però la stessa associazione invita l’amministrazione carrarese a porre attenzione alle bollette di Gaia, in quanto starebbero pervenendo alle famiglie in veste di “veri e propri salassi”. “Da una preliminare verifica – spiega la Fenapi – gli importi fatturati appaiono incomprensibili anche in relazione al consumo e alle composizioni dei nuclei familiari. Confidiamo sull’attenzione dell’amministrazione, in particolare dell’assessore al ramo, per appurare tali gravose situazioni per dare sollievo agli interessati”.

“In questo terribile periodo sanitario ed economico – concludono dall’associazione – la Fenapi estende il proprio invito anche alle altre amministrazioni comunali affinché si determini un coordinamento intercomunale su una questione che abbisogna di trasparenza, peraltro dovuta ai cittadini, in merito ad una risorsa indispensabile come l’acqua pubblica”.