«Descrivi la tua idea di città accessibile». Causa covid, la CarrozzAbile torna sotto forma di concorso

CARRARA – “Disegna o descrivi la tua CarrozzAbile, la tua idea di città accessibile”. Questo il tema del concorso indetto dall’associazione Chiama Carrara e dallo staff organizzativo della CarrozzAbile (www.carrozzabile.it) per il 2021. Il perdurare della pandemia, infatti, impedisce la realizzazione della prossima edizione dell’evento.

Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Massa-Carrara e La Spezia, con l’intento di mantenere alta l’attenzione sulla manifestazione, nata sei anni fa per sensibilizzare cittadini e istituzioni in merito alle barriere architettoniche e al loro impatto negativo sulla vita di tutti.

Gli studenti avranno modo di rappresentare, con un tema o un disegno, la loro idea di città accessibile. Il disegno potrà essere a matita, a penna, pennarello, a pennello, a colori o in bianco e nero e digitale, in formato A4 o A3 e descrivere sul retro del foglio, in non più di 20 parole, ciò che raffigura. Il tema dovrà essere scritto al computer e non superare i 4000 caratteri (spazi inclusi).

Partita nel 2016 come una scommessa, la manifestazione ha visto negli anni la partecipazione di migliaia di persone, con testimonial prestigiosi quali, fra gli altri, Maurizia Cacciatori, Francesco Gabbani e Marcello Lippi. All’ultima edizione, nel 2019, hanno preso parte ben 13 classi di vari istituti, con bambini e ragazzi di tutte le età che, muovendosi sulle carrozzine, si sono resi conto di quanto sia difficile per chi ha problemi di deambulazione percorrere le strade cittadine.

Il concorso parte il 15 marzo e si conclude il 15 aprile. A maggio saranno premiati il miglior disegno e il miglior tema fra i vari ordini delle scuole partecipanti, ovvero Primarie, Secondarie di primo grado e Secondarie di secondo grado, per un totale di 6 premi, ma tutti gli alunni che partecipano al concorso riceveranno un gadget in ricordo dell’evento.

Il main sponsor del concorso è il centro commerciale “MareMonti”; il centro, oltre ad offrire ai 6 migliori elaborati altrettante gift card, organizzerà una mostra con tutti i disegni, una lodevole iniziativa che “premia” tutti gli studenti attraverso l’esposizione al pubblico delle loro opere. Ortopedia Michelotti, che ha reso possibile la CarrozzAbile fin dai suoi esordi mettendo a disposizione le carrozzine, fornirà gadget ricordo a tutti i partecipanti. Radio Nostalgia rinnoverà la gradita offerta di promozione dell’evento con uno spot dedicato. L’Associazione Balneari Marina di Carrara, le Consulte per la Disabilità di Carrara e quella Provinciale, il Panathlon e il centro fisioterapico Ti Riabilita di Sarzana offriranno a loro volta un contributo per la buona riuscita dell’iniziativa. L’evento è promosso dall’ ufficio scolastico territoriale di Massa Carrara, dal Centro A.I.A.S. e dall’Anffas di Carrara.