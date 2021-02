Tesseramento Anpi 2021 e raccolta firme per la petizione antifascista: un punto a Massa centro

MASSA – Un punto di raccolta firme per la petizione antifascista e per il tesseramento Anpi 2021 in centro a Massa. Lo comunica la sezione “Patrioti Apuani-linea Gotica”, che oggi e domani dalle 9.30 alle 18, si troverà davanti al Teatro Guglielmi, nella centralissima passeggiata del viale E. Chiesa. Sarà possibile sottoscrivere il tesseramento Anpi 2021, firmare per la petizione popolare per la legge contro la propaganda e messaggi inneggianti al fascismo e nazismo lanciata dal comune di Sant’Anna di Stazzema.