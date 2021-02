Sospetto variante inglese, stop alle lezioni in presenza per altre due scuole di Carrara

CARRARA – Dopo la Taliercio, da lunedì stop alla didattica in presenza per altre due scuole di Carrara. Si tratta del liceo scientifico Guglielmo Marconi e dell’Itis Galilei, dove sono stati accertati due casi di positività al covid con sintomi da variante inglese. In attesa dell’esito del sequenziamento, ovvero dell’esame che permette di accertare la variante di coronavirus, l’Asl ha comunicato il sospetto al sindaco Francesco De Pasquale, che ha deciso dunque, come provvedimento precauzionale, di consigliare al dirigente degli istituti il passaggio alla didattica a distanza.