Montignoso, obbligo di rimozione piante pericolose in via Buffoni

MONTIGNOSO – Istituito l’obbligo per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con via F.lli Buffoni (Montignoso) di provvedere alla rimozione e/o taglio delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto per la pubblica incolumità. E’ il contenuto dell’ordinanza n.1 del 16 febbraio 2021 del comune di Montignoso. I proprietari terrieri dovranno provvedere entro 30 giorni.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la homepage del sito web del Comune di Montignoso o contattare l’Ufficio Ambiente all’indirizzo email: barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it.