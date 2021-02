Faretti nuovi per le rotatorie di Massa, via ai lavori

MASSA – Proseguono le opere di arredo urbano e decoro della città dell’amministrazione comunale e va in questa direzione l’intervento per collocare nuove luci sulle rotatorie di competenza del comune di Massa, sostituendo quelle attualmente presenti che arrecano anche disagi agli automobilisti. L’amministrazione comunale ha avviato la scorsa settimana i lavori per cambiare i corpi illuminanti delle rotatorie installando dei faretti a raso carrabili che sono più sicuri ed adeguati.

Complessivamente saranno sostituiti un totale di 70 faretti per circa 20 mila euro. “È un intervento importante, fortemente voluto dal sindaco Persiani e dall’amministrazione comunale, non solo per un maggiore decoro delle rotatorie e delle strade, ma soprattutto in un’ottica di miglioramento della funzionalità delle stesse”, dichiara l’assessore Marco Guidi, con deleghe a Lavori Pubblici, Viabilità e Decoro urbano. “Molto spesso riceviamo segnalazioni di corpi illuminanti rotti, rimossi o non funzionanti perché colpiti dalle automobili. Per superare questo problema, che diventa anche un pericolo per la viabilità, abbiamo quindi deciso di sostituire le attuali luci inserendo quelli a raso e carrabili”.

La sostituzione è già stata effettuata alla rotatoria della Misericordia, poi i lavori proseguiranno alla rotatoria di via Marina Vecchia c/o Lidl, alla rotatoria dell’obelisco, alla rotatoria di via Casola/Lungomare di Ponente, alla rotatoria di viale Roma/via Mascagni e a quella di viale Roma/Lungomare di Levante.