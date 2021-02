Montignoso, senso unico alternato sulla Sp 1 in località Santa Croce

MONTIGNOSO – La circolazione veicolare sulla Sp 1 di Montignoso, in un tratto di 120 metri in località Santa Croce, è modificata fino al 6 novembre 2021. Fino ad allora sarà in funzione un senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico.

Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, adottata per permettere l’esecuzione di lavori di sistemazione idrogeologica e ripristino di un tratto del piano viario. L’ordinanza resta comunque in vigore fino alla fine dei lavori.