CARRARA – «L’Amministrazione 5 stelle sta perdendo una fantastica opportunità per il recupero del nostro patrimonio edilizio. Abbiamo oggi, e solo per pochissimo tempo, la possibilità di riqualificare condomini e facciate in aree strategiche della città grazie a dei finanziamenti statali». Inizia così il comunicato firmato da Riccardo Bruschi, coordinatore di Forza Italia Carrara, con cui il partito del centro destra esorta l’amministrazione pentastellata ad assistere i cittadini con i nuovi bonus facciate concessi dallo Stato.

«Questo tremendo periodo di pandemia sta mettendo a dura prova l’economia italiana, – proseguono quelli di Forza Italia – ed ecco allora che lo Stato cerca di dare un impulso positivo al Paese tramite l’edilizia, considerata dagli economisti il “volano dell’economia” per tutto il lavoro e l’indotto che crea, un vero “moltiplicatore keynesiano” come direbbero nei salotti culturali della Sinistra. Per questo motivo da qualche mese si sente parlare continuamente di “bonus” fiscali e di cessione del credito d’imposta. In parole povere si possono fare dei lavori dei riqualificazione edilizia talvolta gratuitamente, col Superbonus110, oppure pagando solo il 10% del lavoro eseguito con il bonus facciate».

«Tali incentivi ovviamente non sono sempre ottenibili, – si legge nel comunicato – poichè vengono richiesti una serie di requisiti tecnici. Il presupposto più importante però non è tecnico bensì culturale, ovvero la volontà dei proprietari ad effettuare i lavori. Spesso chi vive in un immobile di proprietà, sopratutto se pensiamo ai palazzi di Carrara, è anziano e non ha voglia di “tribolare”, altre volte è indigente e spaventato dalle spese in cui potrebbe incorrere, oppure non conosce bene il tipo di offerta, od il condominio non è costituito formalmente e nessuno ne prende in mano il destino. Mille motivi perchè, parliamoci chiaro, per fare queste cose ci vuole un tempo, studio, fatica, volontà, e non possono averne tutti la voglia o le capacità necessarie».

«Cio premesso Forza Italia invita l’Amministrazione a formare da subito una task force utilizzando il personale tecnico urbanistico del Comune, che si metta a disposizione front office per il pubblico e che effettui siopralluoghi sul territorio. Che in si attivino da subito le commissioni urbanistica, ambiente e cultura per studiare l’argomento ed mappare aree sensibili di interesse pubblico (si pensi per esempio a via Carriona da Caina alla Lugnola dove insistono i ponti storici di Carrara, ma anche a molte aree su tutto il territorio comunale). In un periodo in cui i Comuni piangono miseria è un dovere per chi amministra utilizzare incentivi come questi. Si pensi in passato ad Urban ed ai Piuss o all’attuale progetto Carrara Si-Cura, che sono stati gli unici progetti a fare qualcosa di buono per il centro cittadino grazie a finanziamenti europei o regionali ed un minimo cofinanziamento comunale».

«Auspico che si crei un ampia ed unanime coalizione politica intorno a questo argomento, Forza Italia è disposta a fare gazebi informativi in cui i cittadini possano incontrare tecnici e rappresentanti di società specializzate in materia. Bisogna suonare ai campanelli e bussare alle porte, ridare alla politica il suo vero ruolo. – conclude Bruschi – Pur essendo il “Bonus Facciate” ed il “Superbonus” destinati ai privati, il Comune deve essere proattivo e farsi capofila di queste iniziative andando in aiuto dei cittadini, secondo una logica di sussidiarietà orizzontale. Il Sindaco e la politica si attivino immediatamente in quanto sono già in ritardo e da oggi Forza Italia intende metterli in mora. Perdere oppurtunità per negligenza è il vero costo della politica».