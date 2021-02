MONTIGNOSO – Un montignosino sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Franco Gabrielli, originario del comune apuano, capo della Polizia di Stato, è stato nominato nel governo di Mario Draghi con le deleghe ai Servizi segreti e alla Sicurezza. Le congratulazioni sono arrivate per questa nomina di prestigio dal sindaco di Montignoso e presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti.

«È notizia di poco fa – ha scritto sui social il primo cittadino – la nomina di Franco Gabrielli, un amico caro, Montignosino doc e già capo della Polizia, a sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti e alla sicurezza. Non posso fare altro che esprimere grande soddisfazione per questa rilevante nomina e desidero rivolgergli, a nome dell’intera nostra comunità le più sincere cordialità e i più sentiti auguri per l’importante ruolo che Franco è stato chiamato ad assumere con tutta la professionalità e la competenza che lo contraddistinguono. Buon lavoro».