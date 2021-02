Astrofili Massesi: venerdì in diretta sulle prime immagini di Marte

MASSA – Dopo il successo della prima diretta della scorsa settimana, anche questo venerdì la nostra nuova lezione in diretta di Planetario online sarà dedicata alla missione della sonda statunitense Perseverance sul suolo del pianeta rosso. Ad iniziare dalle 21:30, sulla pagina facebook Gruppo Astrofili Massesi, il socio Gam Matteo Dunchi ci parlerà (e ci mostrerà, commentandole) delle prime immagini arrivateci in questi primi 6 giorni dalla missione sul suolo marziano. Sono oltre 6000, compresi filmati spettacolari dei momenti di sbarco, distacco delle varie componenti ecc.

Ci sarà, ovviamente, la possibilità di fare domande attraverso lo spazio “commenti” della pagina facebook. Il video della diretta resterà comunque sulla pagina fb del Gam come un normale video, per essere (ri)visto quando vorrete e, se vi aggrada, condividerlo. I numeri della scorsa settimana sono stati di oltre 600 visualizzazioni, in gran parte dalla nostra zona, ma non sono mancati spettatori dalla Sicilia alla Lombardia.

Locali chiusi? Coprifuoco? Niente paura domani sera vi portiamo addirittura su Marte con una serie di immagini spettacolari ed inedite.