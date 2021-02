MASSA-CARRARA – Nelle ultime ore una nebbia “anomala” sta avvolgendo le strade di Massa-Carrara, ma non solo. Si tratta del raro fenomeno del “Caligo”, che consiste nell’arrivo della nebbia dal mare. Accade soprattutto tra inverno e primavera, quando l’acqua del Mar Ligure è ancora molto fredda mentre i raggi del sole, molto potenti, sono in grado di far evaporare l’acqua, che quindi viene trasportata dalla brezza di mare verso la costa. Il “Caligo” è arrivato non solo in terra apuana: prima ha attraversato il Golfo di La Spezia, poi è scesa fino a Carrara, Massa e Viareggio.

Moltissime le foto pubblicate sui social. Alcune le riportiamo di seguito.