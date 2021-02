Dal Ministero 540mila euro per la strada dell’Agneda a Tresana

LUNIGIANA E APUANE – Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Sono 2.846 le opere attualmente ammesse e finanziate in tutta Italia, tutte comprese nella categoria investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n.1.912, fra questi il Comune di Tresana: «Abbiamo presentato un progetto per il consolidamento del movimento franoso della strada dell’Agneda che, con le nostre risorse, mai avremmo potuto realizzare – afferma il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, Amerigo Toni -. Il contributo in arrivo ammonta a 540.000 euro. L’opera, che si va ad aggiungere alla realizzazione dell’acquedotto di Agneda, tuttora in fase di completamento a servizio delle frazioni limitrofe, a partire da Giovagallo. Ringrazio l’Ufficio Tecnico che ha collaborato alla redazione del progetto».