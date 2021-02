Aumenta l’offerta di tamponi a Massa-Carrara: nuovo punto drive throguh al parcheggio del vecchio ospedale

MASSA – E’ attivo da oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, il nuovo drive through allestito dall’azienda Usl Toscana nord ovest all’ex parcheggio del vecchio ospedale di Massa.

Allestito in quello che era il magazzino farmaceutico, il nuovo drive through aumenterà l’offerta di tamponi che potranno essere effettuati ogni giorno nella zona di Massa-Carrara, andando ad affiancarsi al drive through già attivo ad Avenza.

Il drive through sarà aperto al mattino su appuntamento, da prenotare secondo la stessa procedura già prevista per prenotare il tampone in tutti gli altri drive through già a regime.