Morto l’ambasciatore italiano del Congo e il carabiniere Iacovacci. Ferri: «Vogliamo chiarezza»

MASSA CARRARA – L’onorevole Cosimo Maria Ferri esprime grande dolore e sentito cordoglio per la barbara uccisione dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci.

«Due servitori dello Stato a cui va il nostro profondo pensiero – scrive in una nota Ferri – Desidero unirmi al dolore delle loro famiglie, a cui dobbiamo fare sentire l’affetto di tutta la Nazione. Importanti sono le iniziative della Procura di Roma per fare chiarezza su una vicenda premeditata, inquietante e crudele. Va ricercata presto la verità è vogliamo una risposta anche della giustizia, lo dobbiamo a questi nostri servitori dello Stato uccisi in modo vile».