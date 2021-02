Micro zone rosse in Toscana: Podenzana e Pontremoli tra i comuni più a rischio

TOSCANA – In Toscana aumentano contagi e ricoveri, e c’è forte preoccupazione per le varianti del covid. Tant’è che il governatore della Toscana Eugenio Giani, che finora si è sempre mostrato ottimista, non esclude più l’opzione delle “micro” zone rosse. Tra i territori a rischio, oltre a Garfagnana, Pistoiese e Chianti, c’è anche la Lunigiana. Sono due, in particolare, i comuni che destano più preoccupazione: Podenzana e Pontremoli. Quest’ultimo la scorsa settimana ha registrato 58 casi e un altissimo tasso di nuovi positivi sulla popolazione: 760 ogni 100mila abitanti (media toscana 146).

Ieri Giani ha incontrato il ministro della salute Roberto Speranza e gli esperti per fare il punto sulla situazione covid in regione. “Se c’è necessità di mettere zone rosse per isolare i contagi, soprattutto laddove si presentano le varianti, io non mi fermerò e lo farò con molta decisione” – ha dichiarato ieri il presidente della Regione Toscana.

Si allontana comunque l’ipotesi di una nuova “zona rossa regionale”, mentre si secondo l’ultimo monitoraggio si va verso il prolungamento della zona arancione.