La rsa Sempreverde: un segnale di speranza, vaccinati tutti gli ospiti e gli operatori

MASSA – Dopo una intensa campagna informativa, portata avanti con gli ospiti, i familiari e gli operatori, la RSA Sempreverde, in via Torta a Massa, ha realizzato la copertura vaccinale di tutti gli ospiti e gli operatori, compresi coloro che sono entrati in struttura nell’ultimo periodo.

Sono stati vaccinati anche gli ospiti e gli operatori del centro diurno per non autosufficienti, obiettivo quanto mai importante, perché potenzialmente più a rischio per i contatti quotidiani con l’esterno.

La proprietà, la direzione e tutto lo staff , in coordinamento con la referente Usl Dott.ssa Biancolini Eleonora, si sono impegnati grandemente dal punto di vista organizzativo, per raggiungere il risultato, consapevoli che mettere in sicurezza le persone di fronte alla pandemia, garantisca serenità nel lavoro e nella vita comunitaria della struttura, in attesa di tornare ad una piena normalità.

In questo contesto, oltre all’incremento delle videochiamate tra ospiti e familiari, sono state autorizzate le cosiddette visite “al vetro”, cioè incontri tra i nonni e i loro familiari che avvengono alla grande vetrata dell’ingresso principale in totale sicurezza e che rendono più vicine le relazioni affettive, con l’ausilio dei cellulari o dei tablet per una conversazione ed un dialogo tanto desiderato.

Presto arriverà un grande schermo che consentirà un rapporto visivo più facile e la trasmissione di filmati e video della vita comunitaria della struttura e delle famiglie.

Riguardo alle vaccinazioni bisogna sottolineare l’impegno straordinario della Regione Toscana, della Usl nordovest che hanno fornito il personale medico e infermieristico. Al momento dell’operatività in struttura, il personale Usl è stato affiancato dal consulente medico dott. Chimenti Maurilio, dal direttore Ermanno Biselli, dal responsabile della logistica Valter Menconi, dalla coordinatrice infermieristica Centurioni e dalla coordinatrice socio-assistenziale Bertoli per garantire la predisposizione di tutta la documentazione di ciascuna persona e i relativi consensi.

Un lavoro certosino, svolto in tempi record e controllato e visionato nelle due sedute vaccinali dal Dott. Bianchi e dal Dott. Rasetto.

Gli operatori della RSA hanno preparato e assistito gli ospiti durante tutta la seduta, confortandoli, rassicurandoli e aiutandoli nelle operazioni necessarie. Il clima ora è di grande entusiasmo e soddisfazione da parte di tutti. Non vi sono stati effetti collaterali per nessuno.

Il tutto quindi vuol essere una testimonianza ed un esempio perché gli anziani oggi e il resto della popolazione domani si rendano disponibili alla vaccinazione e siano sereni nell’affrontare tale appuntamento.