CARRARA – Il coordinameto comunale di Fratelli d’Italia Carrara interviene in merito ad alcune problematiche presenti nella zona di Battilana segnalando lo stato di pericolosità per la circolazione dei veicoli e dei pedoni in cui versa via Macchione.

«Infatti – spiegano in una nota – in prossimità dell’ex scuola elementare, ma non solo, vi sono avvallamenti del manto stradale e buche che non garantiscono la sicurezza stradale, chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di provvedere al rifacimento del manto stradale per evitare incidenti stradali, danneggiamenti ai veicoli e caduta ciclisti, motociclisti e pedoni. Sempre in via Macchione – continuano da Fratelli d’Italia – sarebbe necessaria l’installazione di alcuni dossi artificiali per limitare che alcuni sconsiderati automobilisti, percorressero la strada a velocità sostenuta; nelle settimane scorse sono stati investiti ed uccisi due i gatti che stavano attraversando la strada e vorremmo evitare che in futuro potessero essere coinvolti in tali tipi di investimenti anche le persone. Salendo poi verso la via Aurelia – fanno notare – che il sottopasso ferroviario necessita di opera di manutenzione in quanto si sta sgretolando e per ultimo ma non per minor importanza, chiediamo all’amministrazione comunale di provvedere a ripristinare le strisce pedonali di attraversamento della via Aurelia, in prossimità di via Pometo, ora completamente cancellate».

«Suvvia siandaco De Pasquale, assessore Raggi – chiosano i militanti di Fratelli d’Italia rivolgendosi direttamente al sindaco e vice sindaco – intervenite con urgenza, evitiamo certe situazioni di pericolo per la popolazione».