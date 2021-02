Quattro nuovi ponti in Lunigiana: investimento da oltre un milione. Progettazione affidata

LUNIGIANA – Partono le progettazioni relative a quattro ponti su altrettante strade provinciali della Lunigiana, punto di congiunzione con il monitoraggio delle strutture che la Provincia di Massa-Carrara sta portando avanti in questi ultimi anni e preludio, poi, all’avvio di altrettanti interventi di manutenzione straordinaria già finanziati.

Il Settore Tecnico della Provincia, al termine della procedura su Start, il portale telematico della Regione Toscana relativo alle gare, ha affidato in questi giorni, per circa 48 mila euro, la progettazione dei ponti sulle seguenti strade provinciali: SP 19 (al km 0,600 comune di Aulla), SP 60 (al km 2,650 comune di Fivizzano), SP 25 (al km 2,400 comune di Comano) e Sp 36 (al km 19,050 comune di Zeri).

Gli interventi rientrano tra quelli delle 31 schede che l’ente di Palazzo Ducale ha inviato al Ministero delle infrastrutture a fine 2020 sulla base dei fondi assegnati dallo stesso ministero alle province italiane in due tranche con due decreti negli scorsi mesi di marzo e maggio 2020.

Alla nostra Provincia, in particolare, erano state assegnate complessivamente risorse per 5 milioni 616 mila euro fino al 2024 per finanziare il programma di manutenzione della rete viaria. I lavori di manutenzione straordinaria sui quattro ponti prevedono un investimento di circa 1 milione e 100 mila euro, già inserito e finanziato nel piano delle opere 2021-2024 che il consiglio provinciale ha approvato con il bilancio di previsione a inizio di febbraio 2021.