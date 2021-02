La nutrizionista in farmacia, consulenze gratuite mercoledì 24 febbraio alla “Cavatore”

CARRARA – Continuano all’insegna della salute e del benessere le iniziative offerte gratuitamente dalle farmacie di Nausicaa Spa ai cittadini di Carrara. Mercoledì 24 febbraio dalle 15.30 alle 19.00 alla farmacia comunale “del Cavatore” (via del Cavatore, 27) si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole.

«In questo periodo – afferma la dottoressa – più che mai ci sentiamo scombussolati e smarriti e sono proprio le emozioni a influire di più sulla qualità e quantità di cibo assunto in ogni fase e contesto di vita. Il mio messaggio per voi è: non dovete punirvi, dovete iniziare a volervi bene e iniziamo insieme a capire cosa fare». Per usufruire della consulenza gratuita, che verrà eseguita in farmacia, è necessario prenotare telefonando allo 0585 70050 o richiedendo direttamente alle farmaciste di Nausicaa.