«Alle fontane del centro serve un programma di manutenzione e pulizia»

MASSA – Il gruppo consiliare del Pd di Massa, composto da Gabriele Carioli, Stefano Alberti, Giovanni Giusti ed

Alessandro Volpi, invita gli assessorati al Turismo e ai Lavori Pubblici ad avviare un programma di manutenzione e pulizia delle fontane storiche cittadine.

“Considerato che nel centro cittadino sono ubicate circa dieci fontane monumentali – si legge nel testo della mozione presentata al presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti – il cui valore artistico per la cittadinanza è considerevolissimo (Borgo del ponte, Rocca, Turano, Piazza la Conca, Batti del Barilo etc); verificato che il loro pregio estetico e di impatto anche per i molti turisti che vengono a visitare Massa; presso che la maggior parte di queste fontane ha emissione di acqua ma lo stato esteriore necessita di una pulizia; accertato che la competenza e la responsabilità è in capo all’Amministrazione comunale benché ogni intervento su di esse debba essere approvato dalla Soprintendenza; accertato altresì che negli ultimi anni tende a diminuire l’attenzione che si dovrebbe a tali opere d’arte, finanche ad avere la sensazione che alcune di queste fontane siano come in stato di abbandono perché completamente dimenticate; appurato, di fondo, che l’acqua in tutte le sue forme e accezioni deve esser considerata bene indispensabile e come tale meritevole di attenzione, in un connubio fra aspetti naturali, storici, culturali e artistici, che rappresentano la prossima frontiera per l’impegno pubblico per la qualità urbana; il gruppo consiliare del Pd invita il Sindaco affinché l’Assessorato al Turismo, oltre a quello ai Lavori Pubblici, si facciano carico del problema, al fine di avviare un programma di manutenzione e pulizia da parte degli uffici tecnici, di concerto con la Soprintendenza”.