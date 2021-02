Partono i lavori sulla Sp 6 Bergiola Maggiore a Massa

MASSA – Si aprono i cantieri per gli interventi in due punti della Sp 6 Bergiola Maggiore nel comune di Massa. Si tratta di un intervento di manutenzione ai Km 2,645 e 3,400 finanziato dalla Provincia di Massa-Carrara per un importo complessivo di circa 55 mila euro.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Terra Uomini e Ambiente Srl di Castelnuovo Garfagnana: verranno effettuati il contenimento, la manutenzione straordinaria e il rivestimento con reti della scarpata di monte.

Per consentire l’apertura del cantiere il Settore Tecnico della ha pubblicato un’ordinanza con la quale viene istituito un senso unico alternato dal 22 febbraio al 23 aprile 2021 e che resterà in vigore, comunque, fino al termine dei lavori.