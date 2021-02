Cosap, la Provincia fa slittare di 6 mesi il termine per il pagamento

MASSA-CARRARA – Il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, con un proprio decreto ha disposto il rinvio dal 31 marzo al 30 settembre 2021 del termine per il pagamento della Cosap, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche relativo alle occupazioni permanenti sulla viabilità provinciale. La disposizione è stata adottata in considerazione del fatto che l’emergenza epidemiologia da Covid19 ha imposto l’adozione di misure precauzionali per il contenimento del contagio, tra le quali la limitazione, la sospensione di alcune attività economiche insistenti sul territorio e queste disposizioni stanno avendo importanti ricadute economiche sia sulle famiglie che sulle attività del settore economico produttivo.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al settore Finanze e Bilancio della Provincia il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, telefonicamente o personalmente previo appuntamento.