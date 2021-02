Auto a fuoco a Fivizzano, il proprietario: «Ancora incredulo, mi auguro non sia dolo»

FIVIZZANO – “Sono ancora incredulo. Ancora non è chiara la natura dell’incendio, mi auguro non sia doloso. Spero si faccia presto chiarezza”. E’ il commento a caldo del presidente del Parco delle Apuane, Alberto Putamorsi, presidente del Parco delle Apuane e sindaco di Fivizzano dal 1991 al 1995 dopo che ieri sera due auto di sua proprietà sono andate a fuoco in pieno centro a Fivizzano. Una terza, invece, non sua, è stata solamente danneggiata dalle fiamme (ne abbiamo parlato QUI).

Nel frattempo, appresa la notizia dell’incendio, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo ha lanciato un messaggio di solidarietà: “Esprimo vicinanza e solidarietà mia personale e di tutto il Consiglio regionale a Alberto Putamorsi, presidente del Parco delle Alpi Apuane, la cui auto l’altra notte è stata distrutta da un incendio nei pressi della sua abitazione. Sono fiducioso che le autorità preposte faranno piena luce sull’episodio e sulla eventuale natura dolosa di quell’atto”.

Proseguono le indagini dei carabinieri di Fivizzano. Presto, in seguito all’esame delle telecamere, potrebbero esserci risvolti.