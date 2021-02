Partaccia: sacchi gratis per la raccolta differenziata nel 2021

MARINA DI MASSA – Asmiu comunica che da lunedì 22 febbraio 2021 presso l’Infopoint alla Partaccia le utenze domestiche di Bondano, Ricortola e Casone (zona B) potranno ritirare la fornitura gratuita di sacchi per l’anno 2021.

La distribuzione sarà effettuata dal 22 febbraio fino al 6 marzo (da lunedì a sabato), in orario 9:30 – 15:30, presso i locali della ex farmacia comunale in Via del Cacciatore – angolo Via Baracchini. Il ritiro deve essere fatto dall’intestatario Tari o in alternativa da un delegato purché porti con se il numero del Codice Soggetto Tari. Ricordiamo agli utenti di presentarsi sempre muniti di mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza.

La zona B comprende le seguenti strade: via Acquarella; via Bondano; via Bondano a mare; via Bozzone (da via degli Unni a via Massa Avenza); via Calatella al Mare; via Casola; via Chiesina del Casone; via del Becaro; via del Casone; via delle Magnolie; via delle Pinete (da Fortino di S. Francesco a via Casola); Via Don Carlo Gnocchi; via Ernesto Lombardo; via Ferdinando Rossi; via Fiume (da via Bondano a via Mattei); via Fivizzano; via Gorizia (da via Bondano a via Mattei); via Lungomare di Ponente (da via Fortino di S. Francesco a via Casola); via Luni; via Mattei (da via Acquarella a via Delle Pinete); via Montegrappa (da via Bondano a via Mattei); via Montessori; via Mulazzo; via Ospedaletto; via Padre Ruggero da Vezzano; via Parenzo; via Pietrasanta; via Pola; via Pontremoli (da via Bondano a via Mattei); via Ricortola; via Silcia (da via degli Unni a via Ricortola); via Sottobozzone; via Sottoricortola; via Tornaboni; via Trento; via Zara; via Zeri.