“Fortitudo mea in Avis”, la lotteria per aiutare l’associazione a cambiare sede

CARRARA – Il 2020 è stato un anno molto importante per Avis Carrara; il sostegno dei donatori non è mai venuto a mancare, nonostante l’emergenza sanitaria, e l’associazione è sempre stata vicina alla cittadinanza, con eventi ed iniziative. Per essere ancora più vicini alle persone e ai propri donatori Avis Carrara vorrebbe cambiare la propria sede, nel cuore della città, diventando ancora più visibile e accessibile. Il consiglio e il Gruppo Giovani dell’associazione hanno deciso di organizzare la lotteria “Fortitudo mea in Avis”, il cui ricavato andrà a sostegno di questo importante cambiamento. La lotteria è composta da ben 202 premi, generosamente offerti dai negozianti e dalle attività locali. L’estrazione sarà il 1° aprile 2021, in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione, ed il costo di un biglietto sarà di 2 euro.

«Avis Carrara vuole ringraziare tutte le persone che hanno donato un premio e che hanno reso possibile la realizzazione di questa grande lotteria. La distribuzione dei biglietti sarà principalmente presso la nostra sede di Via Monterosso 1 e partirà oggi martedì 16 febbraio, per qualsiasi informazione potete contattarci al numero 3931781555» dice il presidente dell’associazione Nicola Baruffi.

L’associazione ringrazia pubblicamente tutti i negozianti e le attività: Gioielleria Fiori, Centro estetico Nobless, Bar Nino, Grizzly Pub, Candyland, Libreria Bajni, Pasticceria Martinelli 2.0, Giuseppe acconciature, ristorante Le Palme, Claudia Gift, MAAC Marmi, pizzeria La Fabbrica, Uoma parrucchiere, Carrarese Store, Boccaporto Viareggio, Dario Petrucci scultore, ARYA parrucchiere, Adriano giocattoli, Pedrini Sport, Virtual, Bon Pro, panigacceria Yogi e Bubu, La Bottega di Fido e Fuffi, gioielleria Milani, Samba, Catia Dolce Casa, Estetica Equilibrium, Knock Abbigliamento, Contrasto, centro estetico Karma, bar Ghinoi, pizzeria La Casetta Magica, Le stringhe di Arianna, Mademoiselle Nabs, Top Fuel, gelateria Theobroma, Bristol, Bar Sonia, Martini parrucchiere, Mondadori Store Carrara, gioielleria Pedrini, Lavanderia Pellistri, Martinelli Elettrica, erboristeria La Maggese, Proposta Calzature, Barsotti, bar Imperiale, profumeria Marchiò, Foto Studio Ciak, bar Caflish, pasticceria Marco, bar Albericus, Casa della Lana.