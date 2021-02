Colonnine di ricarica auto elettriche, 35 nuovi punti a Carrara. «Obiettivo uno ogni mille abitanti»

CARRARA – 35 aree in cui installare colonnine di ricarica di ultima generazione. Il piano per la loro individuazione approderà in commissione ambiente del Comune di Carrara. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Montesarchio. “Finalmente siamo riusciti a superare alcuni intoppi burocratici e riusciremo a portare a termine questa operazione. C’è sempre stato un elevato interesse verso questo argomento che abbiamo seguito con elevato interesse, ed ora che se ne presenta finalmente l’opportunità è volontà del nostro gruppo di maggioranza spingere affinché si riesca a colmare il gap coi comuni limitrofi”.

“Per garantire l’uniformità di copertura dell’installazione – spiega Montesarchio – saranno organizzate commissioni comunali per consentire a tutti gli esponenti di portare un proprio contributo e l’obiettivo finale è avere un punto di ricarica ogni 1000 abitanti. Il mio personale impegno e la collaborazione con l’amministrazione su questo argomento come su altri non sono mai mancati e continuerò su questa strada per poter arrivare ad uno sviluppo in mobilità elettrica di tutto il territorio del Comune di Carrara, realizzando un altro punto del nostro programma elettorale”.