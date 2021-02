«L’epidemia è tornata a correre. Casi a domicilio quasi raddoppiati dal 25 gennaio»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il messaggio settimanale alla cittadinanza del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale.

Care concittadine e cari concittadini,

i dati dell’azienda sanitaria ci confermano purtroppo che l’epidemia da covid 19 è tornata a correre. Oggi abbiamo un totale di 237 casi, di cui 197 positivi a domicilio, 5 ricoverati in ospedale e 35 in residenze sanitarie.

Registriamo quindi un incremento di una settantina di casi dalla scorsa settimana, con un’impennata di 60 unità tra i positivi a domicilio. Dal 25 gennaio, giorno in cui abbiamo registrato il numero minimo di casi attivi, i positivi a domicilio sono quasi raddoppiati.

A ulteriore conferma del progressivo peggioramento della situazione, oggi (ieri, qui la notizia) ho firmato un’ordinanza di sospensione dell’attività educativa alla scuola dell’Infanzia Collodi, dove si sono registrati casi positivi in alcune classi. In via cautelativa, d’accordo con la dirigente, abbiamo deciso di chiudere per qualche giorno l’asilo in modo da bloccare la diffusione del virus.

Intorno alle 17 inoltre il consiglio dei ministri ha ufficializzato che la Regione Toscana passerà in zona arancione e a partire da domenica.

E’ fondamentale dunque alzare di nuovo la guardia al livello massimo e limitare i contatti sociali e le uscite, oltre a rispettare le consuete norme anti contagio indossando la mascherina, lavando spesso le mani e mantenendo le distanze di sicurezza.

Prima di salutarvi provo a darvi anche qualche buona notizia. La prima è che alla Casa di Riposo Regina Elena è arrivata la cosiddetta “stanza degli abbracci”. Si tratta di una struttura mobile che dalla prossima settimana permetterà agli ospiti non contagiati di incontrare i loro familiari, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli covid. Uno strumento che permetterà quindi di abbattere almeno in parte le distanze create dalla pandemia e di dare un grande sollievo dal punto di vista affettivo agli anziani e ai loro cari. Ringrazio quindi Giuseppe Simone Profili e tutto il personale dell’azienda speciale per il lavoro che stanno portando avanti in questo momento così drammatico.

L’altra buona notizia è che da oggi la nostra Protezione Civile ha iniziato la distribuzione delle 60 mila mascherine che ci sono stati donate nei mesi scorsi dalla ditta Sicura di Montignoso e da Paolo Brosio: su loro stessa indicazione i dispositivi vengono consegnate alle associazioni di volontariato impegnate ad affrontare la pandemia.

Si tratta di Banco di solidarietà Casa Rossa, Cai, la parrocchia di Bonascola di Don Piero, la Caritas, l’associazione San Vincenzo. Le mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana e non ritirate in occasione della distribuzione a cura del Comune possono ancora essere richieste presso le Farmacie Nausicaa, solo ed esclusivamente da coloro che appunto non le avessero ancora prese.

Colgo l’occasione quindi per ringraziare i donatori, la nostra Protezione Civile, Nausicaa e tutto il mondo del volontariato per l’aiuto concreto che svolge al servizio della comunità.

Purtroppo i dati ci dicono che avremo ancora bisogno di voi.

Perché la battaglia contro il coronavirus non è ancora finita.