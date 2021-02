MASSA – Un’altra giornata importante per la lotta al Covid-19 che ormai accompagna le nostre vite da quasi un anno. Ieri pomeriggio, alla Casa della Salute di Massa in via Bassa Tambura, è iniziata la seconda fase del piano vaccinale, definita “di massa”, con le prime somministrazioni delle dosi di AstraZeneca, destinate al personale scolastico, universitario e alle forze dell’ordine di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Un altro passo avanti verso l’obiettivo dell’immunizzazione e verso la speranza che quella luce in fondo al tunnel diventi via via sempre più grande. La stessa speranza che ha accompagnato le cento persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino nel primo giorno di somministrazione. Speranza che neanche le mascherine riuscivano a nascondere sul viso dei fortunati che sono riusciti a prenotare in tempo.

Foto 2 di 2



«Ho deciso subito di fare il vaccino, prima ancora che uscisse la notizia ero sicuro che me lo sarei fatto. – racconta Marco Matelli, professore al liceo delle scienze applicate di Villafranca – Vedere le dosi a disposizione andare subito esaurite mi ha emozionato, è una cosa positiva. Positiva perché, da appassionato di statistica, i numeri sono ancora troppo grandi. Fortunatamente, però, il vaccino sta arrivando». La voglia di vaccinarsi era talmente grande che qualcuno si è presentato qualche minuto in anticipo rispetto alla prenotazione effettuata: «Sono arrivato qui prima di quando sarei dovuto arrivare. Il personale però è stato gentilissimo e mi ha subito fatto entrare. Non ci ho pensato due volte, quando è stato possibile prenotare per la dose l’ho subito fatto».

Il pensiero, per i professori e per il personale scolastico, non può che andare verso tutte le difficoltà incontrate in questo anno fatto di didattica a distanza e rientri parziali. Alle difficoltà incontrate dai ragazzi, ma anche dai professori stessi. «Essendo un informatico sono riuscito comunque a lavorare con il mio strumento. – continua a raccontare il professor Matelli – Chiaramente, anche a me manca la presenza dei ragazzi. Tornare in classe a gennaio è stato emozionante, ho notato anche che i ragazzi di solito più svogliati hanno seguito più attentamente le lezioni, il contatto umano è fondamentale».

«I ragazzi si lamentano più dei trasporti pubblici. – spiega Marco – All’interno della scuola ci sono delle regole che vengono fatte rispettare, mentre all’esterno queste poi vengono perse. Non tutti sono uguali, ma i più responsabili hanno notato questo aspetto. Tra i docenti, invece, la sensazione è che ci sia un senso di responsabilità. Non per tutti. Purtroppo ancora c’è qualcuno che sottovaluta la pandemia, ma devo dire che la risposta è stata positiva».

Le vaccinazioni proseguiranno anche nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 dalle 14 alle 19, mentre domenica 14 dalle 8 alle 13. Proprio domenica, poi, anche il distretto di Avenza e quello di Aulla uniranno le forze con quello di Massa per coprire al meglio l’intero territorio della provincia che vedrà somministrate, in questa 4 giorni di fase 2, 700 dosi.